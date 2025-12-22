- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
15.74 USD
最差交易:
-4.87 USD
毛利:
42.01 USD (4 195 pips)
毛利亏损:
-19.44 USD (1 940 pips)
最大连续赢利:
7 (31.64 USD)
最大连续盈利:
31.64 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
4.35%
最大入金加载:
8.43%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
1.43
长期交易:
13 (72.22%)
短期交易:
5 (27.78%)
利润因子:
2.16
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-3.89 USD
最大连续失误:
3 (-11.43 USD)
最大连续亏损:
-11.43 USD (3)
每月增长:
36.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.07 USD
最大值:
15.79 USD (23.76%)
相对跌幅:
结余:
23.17% (15.79 USD)
净值:
15.25% (12.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.74 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.64 USD
最大连续亏损: -11.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGT-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Recomended :
Start with $ 50
Account Type : Standard
Leverage use : 1:500
Target : Base on market condition and our Technical Calculation
our Mission : Grow small account
Note : Not financial advice just want to share my trading strategy
No Promise to profit all time
Follow with your own consideration and smart and follow with
wise money managment.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
1
0%
18
72%
4%
2.16
1.25
USD
USD
23%
1:500