Suwandi Suwandi

RabittaSquad

Suwandi Suwandi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 17%
FXGT-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
20 (76.92%)
Verlusttrades:
6 (23.08%)
Bester Trade:
15.74 USD
Schlechtester Trade:
-24.24 USD
Bruttoprofit:
54.12 USD (5 402 pips)
Bruttoverlust:
-43.68 USD (4 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (43.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.75 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
9.55%
Max deposit load:
8.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
21 (80.77%)
Short-Positionen:
5 (19.23%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-11.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.07 USD
Maximaler:
24.24 USD (25.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.62% (24.24 USD)
Kapital:
18.85% (18.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.74 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXGT-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Recomended :

Start with $ 50

Account Type : Standard

Leverage use : 1:500

Target : Base on market condition and our Technical Calculation

our Mission : Grow small account


Note : Not financial advice just want to share my trading strategy

           No Promise to profit all time

  Follow with your own consideration and smart and follow with 

  wise money managment.


Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
