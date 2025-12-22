- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
15.74 USD
Худший трейд:
-4.87 USD
Общая прибыль:
40.10 USD (4 005 pips)
Общий убыток:
-19.44 USD (1 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (29.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
8.07%
Макс. загрузка депозита:
8.43%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
1.22 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.43 USD (3)
Прирост в месяц:
33.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.07 USD
Максимальная:
15.79 USD (23.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.17% (15.79 USD)
По эквити:
7.60% (6.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGT-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Recomended :
Start with $ 50
Account Type : Standard
Leverage use : 1:500
Target : Base on market condition and our Technical Calculation
our Mission : Grow small account
Note : Not financial advice just want to share my trading strategy
No Promise to profit all time
Follow with your own consideration and smart and follow with
wise money managment.
