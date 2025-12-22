SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RabittaSquad
Suwandi Suwandi

RabittaSquad

Suwandi Suwandi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 48%
FXGT-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
18 (78.26%)
Transacciones Irrentables:
5 (21.74%)
Mejor transacción:
15.74 USD
Peor transacción:
-4.87 USD
Beneficio Bruto:
49.09 USD (4 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.44 USD (1 940 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (38.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.72 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
11.02%
Carga máxima del depósito:
8.43%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
1.88
Transacciones Largas:
18 (78.26%)
Transacciones Cortas:
5 (21.74%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
2.73 USD
Pérdidas medias:
-3.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.43 USD (3)
Crecimiento al mes:
47.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.07 USD
Máxima:
15.79 USD (23.76%)
Reducción relativa:
De balance:
23.17% (15.79 USD)
De fondos:
15.25% (12.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 30
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.74 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +38.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXGT-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Recomended :

Start with $ 50

Account Type : Standard

Leverage use : 1:500

Target : Base on market condition and our Technical Calculation

our Mission : Grow small account


Note : Not financial advice just want to share my trading strategy

           No Promise to profit all time

  Follow with your own consideration and smart and follow with 

  wise money managment.


No hay comentarios
2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
