Suwandi Suwandi

RabittaSquad

Suwandi Suwandi
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 48%
FXGT-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
18 (78.26%)
Negociações com perda:
5 (21.74%)
Melhor negociação:
15.74 USD
Pior negociação:
-4.87 USD
Lucro bruto:
49.09 USD (4 900 pips)
Perda bruta:
-19.44 USD (1 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (38.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.72 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
11.02%
Depósito máximo carregado:
8.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
18 (78.26%)
Negociações curtas:
5 (21.74%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-3.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.43 USD (3)
Crescimento mensal:
47.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.07 USD
Máximo:
15.79 USD (23.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.17% (15.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.25% (12.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 30
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.74 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +38.72 USD
Máxima perda consecutiva: -11.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGT-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Recomended :

Start with $ 50

Account Type : Standard

Leverage use : 1:500

Target : Base on market condition and our Technical Calculation

our Mission : Grow small account


Note : Not financial advice just want to share my trading strategy

           No Promise to profit all time

  Follow with your own consideration and smart and follow with 

  wise money managment.


2025.12.22 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
