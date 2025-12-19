- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
764
盈利交易:
707 (92.53%)
亏损交易:
57 (7.46%)
最好交易:
487.90 USD
最差交易:
-4 911.30 USD
毛利:
21 859.68 USD (158 766 pips)
毛利亏损:
-19 295.85 USD (167 355 pips)
最大连续赢利:
278 (4 572.79 USD)
最大连续盈利:
12 617.96 USD (226)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.30%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
619
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.25
长期交易:
400 (52.36%)
短期交易:
364 (47.64%)
利润因子:
1.13
预期回报:
3.36 USD
平均利润:
30.92 USD
平均损失:
-338.52 USD
最大连续失误:
16 (-6 876.65 USD)
最大连续亏损:
-6 876.65 USD (16)
每月增长:
4.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 284.23 USD (31.53%)
相对跌幅:
结余:
37.01% (10 284.23 USD)
净值:
18.20% (3 626.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|764
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +487.90 USD
最差交易: -4 911 USD
最大连续赢利: 226
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 572.79 USD
最大连续亏损: -6 876.65 USD
🏆 BOT VÀNG THẮNG THẮNG
Giao dịch vàng thông minh – Lợi nhuận ổn định – Rủi ro được kiểm soát
Bạn có mệt mỏi vì:
❌ Hệ thống martingale rủi ro cao
❌ Giao dịch thủ công theo cảm xúc
❌ Những tín hiệu trông có vẻ tốt nhưng lại không hiệu quả trên tài khoản thực tế
👉 BOT GOLD WIN WIN được thiết kế dành cho những nhà giao dịch coi trọng sự nhất quán, kỷ luật và khả năng tồn tại lâu dài.
📊 HIỆU SUẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG – DỮ LIỆU THỰC TẾ
✅ Tỷ lệ giao dịch thắng lợi: 95,2%
📉 Mức sụt giảm tối đa: ~21%
⚙️ Giao dịch hoàn toàn bằng thuật toán (Không có cảm xúc của con người)
🛡 Mức nạp tiền tối đa: Chỉ 0,4%
🔄 Hoạt động giao dịch: 100%
Đây là giao dịch nhằm bảo toàn vốn, không phải đánh bạc.
🤖 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BOT GOLD WIN WIN
Giao dịch VÀNG (XAUUSD) – một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất.
Thuật toán nâng cao với các mục nhập được kiểm soát rủi ro
Không có kiểu martingale hung hăng.
Không giao dịch quá mức
Được thiết kế để bảo vệ vốn trước tiên, sau đó mới đến tăng lợi nhuận.
Mỗi giao dịch đều tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt — bot không bao giờ vi phạm kỷ luật.
🎯 TÍN HIỆU NÀY DÀNH CHO AI?
✔ Các nhà giao dịch muốn có sự tăng trưởng ổn định
✔ Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động
✔ Những người bận rộn không có thời gian xem biểu đồ
✔ Tài khoản với số dư từ nhỏ đến lớn
❌ Không phù hợp với những người mong muốn "có hai tài khoản trong một tuần"
🧠 TẠI SAO NÊN DÙNG BOT SAO CHÉP VÀNG? ĐỒNG THỜI CÙNG CÓ LỢI?
Số liệu thống kê minh bạch về MQL5
Hoàn toàn tự động – không cảm xúc, không giao dịch trả thù
Quản lý rủi ro chuyên nghiệp
Được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán lâu dài.
“Thành công trong giao dịch không nằm ở tốc độ mà là ở việc trụ vững trong cuộc chơi.”
⚠️ PHƯƠNG PHÁP TRUNG THỰC & MINH BẠCH
Chúng tôi KHÔNG hứa hẹn:
Lợi nhuận cố định hàng tháng
Lợi nhuận không thực tế
Mức giảm giá trị bằng không
Chúng tôi cung cấp: ✔ Một hệ thống đã được chứng minh
✔ Hiệu năng thực tế
✔ Kỷ luật giao dịch có trách nhiệm
🚀 BẮT ĐẦU SAO CHÉP NGAY HÔM NAY
👉 Nhấp vào Sao chép tín hiệu
👉 Thiết lập mức độ rủi ro của bạn
👉 Hãy để hệ thống giao dịch thay bạn
BOT GOLD WIN WIN – Giao dịch thông minh. Giao dịch có kỷ luật. Giao dịch vàng đúng cách.
