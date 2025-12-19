- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
872
Transacciones Rentables:
803 (92.08%)
Transacciones Irrentables:
69 (7.91%)
Mejor transacción:
487.90 USD
Peor transacción:
-4 911.30 USD
Beneficio Bruto:
23 452.21 USD (317 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 923.94 USD (183 416 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
278 (4 572.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 617.96 USD (226)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
91.43%
Carga máxima del depósito:
4.30%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
629
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
424 (48.62%)
Transacciones Cortas:
448 (51.38%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
2.90 USD
Beneficio medio:
29.21 USD
Pérdidas medias:
-303.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-6 876.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 876.65 USD (16)
Crecimiento al mes:
3.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 607.02 USD (32.52%)
Reducción relativa:
De balance:
38.29% (10 607.02 USD)
De fondos:
18.20% (3 626.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|BTCUSDT
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSDT
|118
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|BTCUSDT
|139K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +487.90 USD
Peor transacción: -4 911 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 226
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 572.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 876.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
🏆 BOT VÀNG THẮNG THẮNG
Giao dịch vàng thông minh – Lợi nhuận ổn định – Rủi ro được kiểm soát
Bạn có mệt mỏi vì:
❌ Hệ thống martingale rủi ro cao
❌ Giao dịch thủ công theo cảm xúc
❌ Những tín hiệu trông có vẻ tốt nhưng lại không hiệu quả trên tài khoản thực tế
👉 BOT GOLD WIN WIN được thiết kế dành cho những nhà giao dịch coi trọng sự nhất quán, kỷ luật và khả năng tồn tại lâu dài.
📊 HIỆU SUẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG – DỮ LIỆU THỰC TẾ
✅ Tỷ lệ giao dịch thắng lợi: 95,2%
📉 Mức sụt giảm tối đa: ~21%
⚙️ Giao dịch hoàn toàn bằng thuật toán (Không có cảm xúc của con người)
🛡 Mức nạp tiền tối đa: Chỉ 0,4%
🔄 Hoạt động giao dịch: 100%
Đây là giao dịch nhằm bảo toàn vốn, không phải đánh bạc.
🤖 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BOT GOLD WIN WIN
Giao dịch VÀNG (XAUUSD) – một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất.
Thuật toán nâng cao với các mục nhập được kiểm soát rủi ro
Không có kiểu martingale hung hăng.
Không giao dịch quá mức
Được thiết kế để bảo vệ vốn trước tiên, sau đó mới đến tăng lợi nhuận.
Mỗi giao dịch đều tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt — bot không bao giờ vi phạm kỷ luật.
🎯 TÍN HIỆU NÀY DÀNH CHO AI?
✔ Các nhà giao dịch muốn có sự tăng trưởng ổn định
✔ Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động
✔ Những người bận rộn không có thời gian xem biểu đồ
✔ Tài khoản với số dư từ nhỏ đến lớn
❌ Không phù hợp với những người mong muốn "có hai tài khoản trong một tuần"
🧠 TẠI SAO NÊN DÙNG BOT SAO CHÉP VÀNG? ĐỒNG THỜI CÙNG CÓ LỢI?
Số liệu thống kê minh bạch về MQL5
Hoàn toàn tự động – không cảm xúc, không giao dịch trả thù
Quản lý rủi ro chuyên nghiệp
Được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán lâu dài.
“Thành công trong giao dịch không nằm ở tốc độ mà là ở việc trụ vững trong cuộc chơi.”
⚠️ PHƯƠNG PHÁP TRUNG THỰC & MINH BẠCH
Chúng tôi KHÔNG hứa hẹn:
Lợi nhuận cố định hàng tháng
Lợi nhuận không thực tế
Mức giảm giá trị bằng không
Chúng tôi cung cấp: ✔ Một hệ thống đã được chứng minh
✔ Hiệu năng thực tế
✔ Kỷ luật giao dịch có trách nhiệm
🚀 BẮT ĐẦU SAO CHÉP NGAY HÔM NAY
👉 Nhấp vào Sao chép tín hiệu
👉 Thiết lập mức độ rủi ro của bạn
👉 Hãy để hệ thống giao dịch thay bạn
BOT GOLD WIN WIN – Giao dịch thông minh. Giao dịch có kỷ luật. Giao dịch vàng đúng cách.
