- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
872
Negociações com lucro:
803 (92.08%)
Negociações com perda:
69 (7.91%)
Melhor negociação:
487.90 USD
Pior negociação:
-4 911.30 USD
Lucro bruto:
23 452.21 USD (317 954 pips)
Perda bruta:
-20 923.94 USD (183 416 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
278 (4 572.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 617.96 USD (226)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
91.43%
Depósito máximo carregado:
4.30%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
629
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
424 (48.62%)
Negociações curtas:
448 (51.38%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
2.90 USD
Lucro médio:
29.21 USD
Perda média:
-303.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-6 876.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 876.65 USD (16)
Crescimento mensal:
3.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 607.02 USD (32.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.29% (10 607.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.20% (3 626.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|863
|BTCUSDT
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSDT
|118
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|BTCUSDT
|139K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
🏆 BOT VÀNG THẮNG THẮNG
Giao dịch vàng thông minh – Lợi nhuận ổn định – Rủi ro được kiểm soát
Bạn có mệt mỏi vì:
❌ Hệ thống martingale rủi ro cao
❌ Giao dịch thủ công theo cảm xúc
❌ Những tín hiệu trông có vẻ tốt nhưng lại không hiệu quả trên tài khoản thực tế
👉 BOT GOLD WIN WIN được thiết kế dành cho những nhà giao dịch coi trọng sự nhất quán, kỷ luật và khả năng tồn tại lâu dài.
📊 HIỆU SUẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG – DỮ LIỆU THỰC TẾ
✅ Tỷ lệ giao dịch thắng lợi: 95,2%
📉 Mức sụt giảm tối đa: ~21%
⚙️ Giao dịch hoàn toàn bằng thuật toán (Không có cảm xúc của con người)
🛡 Mức nạp tiền tối đa: Chỉ 0,4%
🔄 Hoạt động giao dịch: 100%
Đây là giao dịch nhằm bảo toàn vốn, không phải đánh bạc.
🤖 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BOT GOLD WIN WIN
Giao dịch VÀNG (XAUUSD) – một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất.
Thuật toán nâng cao với các mục nhập được kiểm soát rủi ro
Không có kiểu martingale hung hăng.
Không giao dịch quá mức
Được thiết kế để bảo vệ vốn trước tiên, sau đó mới đến tăng lợi nhuận.
Mỗi giao dịch đều tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt — bot không bao giờ vi phạm kỷ luật.
🎯 TÍN HIỆU NÀY DÀNH CHO AI?
✔ Các nhà giao dịch muốn có sự tăng trưởng ổn định
✔ Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động
✔ Những người bận rộn không có thời gian xem biểu đồ
✔ Tài khoản với số dư từ nhỏ đến lớn
❌ Không phù hợp với những người mong muốn "có hai tài khoản trong một tuần"
🧠 TẠI SAO NÊN DÙNG BOT SAO CHÉP VÀNG? ĐỒNG THỜI CÙNG CÓ LỢI?
Số liệu thống kê minh bạch về MQL5
Hoàn toàn tự động – không cảm xúc, không giao dịch trả thù
Quản lý rủi ro chuyên nghiệp
Được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán lâu dài.
“Thành công trong giao dịch không nằm ở tốc độ mà là ở việc trụ vững trong cuộc chơi.”
⚠️ PHƯƠNG PHÁP TRUNG THỰC & MINH BẠCH
Chúng tôi KHÔNG hứa hẹn:
Lợi nhuận cố định hàng tháng
Lợi nhuận không thực tế
Mức giảm giá trị bằng không
Chúng tôi cung cấp: ✔ Một hệ thống đã được chứng minh
✔ Hiệu năng thực tế
✔ Kỷ luật giao dịch có trách nhiệm
🚀 BẮT ĐẦU SAO CHÉP NGAY HÔM NAY
👉 Nhấp vào Sao chép tín hiệu
👉 Thiết lập mức độ rủi ro của bạn
👉 Hãy để hệ thống giao dịch thay bạn
BOT GOLD WIN WIN – Giao dịch thông minh. Giao dịch có kỷ luật. Giao dịch vàng đúng cách.
