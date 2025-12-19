- Прирост
Всего трейдов:
713
Прибыльных трейдов:
669 (93.82%)
Убыточных трейдов:
44 (6.17%)
Лучший трейд:
487.90 USD
Худший трейд:
-4 911.30 USD
Общая прибыль:
20 957.12 USD (150 940 pips)
Общий убыток:
-16 592.35 USD (128 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
278 (4 572.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 617.96 USD (226)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
721
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
383 (53.72%)
Коротких трейдов:
330 (46.28%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
6.12 USD
Средняя прибыль:
31.33 USD
Средний убыток:
-377.10 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-6 876.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 876.65 USD (16)
Прирост в месяц:
15.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 284.23 USD (31.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.01% (10 284.23 USD)
По эквити:
18.20% (3 626.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|713
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +487.90 USD
Худший трейд: -4 911 USD
Макс. серия выигрышей: 226
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 572.79 USD
Макс. убыток в серии: -6 876.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 1
🏆 BOT VÀNG THẮNG THẮNG
Giao dịch vàng thông minh – Lợi nhuận ổn định – Rủi ro được kiểm soát
Bạn có mệt mỏi vì:
❌ Hệ thống martingale rủi ro cao
❌ Giao dịch thủ công theo cảm xúc
❌ Những tín hiệu trông có vẻ tốt nhưng lại không hiệu quả trên tài khoản thực tế
👉 BOT GOLD WIN WIN được thiết kế dành cho những nhà giao dịch coi trọng sự nhất quán, kỷ luật và khả năng tồn tại lâu dài.
📊 HIỆU SUẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG – DỮ LIỆU THỰC TẾ
✅ Tỷ lệ giao dịch thắng lợi: 95,2%
📉 Mức sụt giảm tối đa: ~21%
⚙️ Giao dịch hoàn toàn bằng thuật toán (Không có cảm xúc của con người)
🛡 Mức nạp tiền tối đa: Chỉ 0,4%
🔄 Hoạt động giao dịch: 100%
Đây là giao dịch nhằm bảo toàn vốn, không phải đánh bạc.
🤖 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BOT GOLD WIN WIN
Giao dịch VÀNG (XAUUSD) – một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất.
Thuật toán nâng cao với các mục nhập được kiểm soát rủi ro
Không có kiểu martingale hung hăng.
Không giao dịch quá mức
Được thiết kế để bảo vệ vốn trước tiên, sau đó mới đến tăng lợi nhuận.
Mỗi giao dịch đều tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt — bot không bao giờ vi phạm kỷ luật.
🎯 TÍN HIỆU NÀY DÀNH CHO AI?
✔ Các nhà giao dịch muốn có sự tăng trưởng ổn định
✔ Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động
✔ Những người bận rộn không có thời gian xem biểu đồ
✔ Tài khoản với số dư từ nhỏ đến lớn
❌ Không phù hợp với những người mong muốn "có hai tài khoản trong một tuần"
🧠 TẠI SAO NÊN DÙNG BOT SAO CHÉP VÀNG? ĐỒNG THỜI CÙNG CÓ LỢI?
Số liệu thống kê minh bạch về MQL5
Hoàn toàn tự động – không cảm xúc, không giao dịch trả thù
Quản lý rủi ro chuyên nghiệp
Được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán lâu dài.
“Thành công trong giao dịch không nằm ở tốc độ mà là ở việc trụ vững trong cuộc chơi.”
⚠️ PHƯƠNG PHÁP TRUNG THỰC & MINH BẠCH
Chúng tôi KHÔNG hứa hẹn:
Lợi nhuận cố định hàng tháng
Lợi nhuận không thực tế
Mức giảm giá trị bằng không
Chúng tôi cung cấp: ✔ Một hệ thống đã được chứng minh
✔ Hiệu năng thực tế
✔ Kỷ luật giao dịch có trách nhiệm
🚀 BẮT ĐẦU SAO CHÉP NGAY HÔM NAY
👉 Nhấp vào Sao chép tín hiệu
👉 Thiết lập mức độ rủi ro của bạn
👉 Hãy để hệ thống giao dịch thay bạn
BOT GOLD WIN WIN – Giao dịch thông minh. Giao dịch có kỷ luật. Giao dịch vàng đúng cách.
