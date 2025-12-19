- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 023
Gewinntrades:
954 (93.25%)
Verlusttrades:
69 (6.74%)
Bester Trade:
487.90 USD
Schlechtester Trade:
-4 911.30 USD
Bruttoprofit:
27 166.23 USD (636 639 pips)
Bruttoverlust:
-20 923.94 USD (183 416 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
278 (4 572.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 617.96 USD (226)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
91.43%
Max deposit load:
4.30%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
721
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
500 (48.88%)
Short-Positionen:
523 (51.12%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
6.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-303.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-6 876.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 876.65 USD (16)
Wachstum pro Monat :
28.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 607.02 USD (32.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.29% (10 607.02 USD)
Kapital:
18.20% (3 626.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1002
|BTCUSDT
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6K
|BTCUSDT
|286
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|46K
|BTCUSDT
|407K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +487.90 USD
Schlechtester Trade: -4 911 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 226
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 572.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 876.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|3.00 × 1
🏆 BOT VÀNG THẮNG THẮNG
Giao dịch vàng thông minh – Lợi nhuận ổn định – Rủi ro được kiểm soát
Bạn có mệt mỏi vì:
❌ Hệ thống martingale rủi ro cao
❌ Giao dịch thủ công theo cảm xúc
❌ Những tín hiệu trông có vẻ tốt nhưng lại không hiệu quả trên tài khoản thực tế
👉 BOT GOLD WIN WIN được thiết kế dành cho những nhà giao dịch coi trọng sự nhất quán, kỷ luật và khả năng tồn tại lâu dài.
📊 HIỆU SUẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG – DỮ LIỆU THỰC TẾ
✅ Tỷ lệ giao dịch thắng lợi: 95,2%
📉 Mức sụt giảm tối đa: ~21%
⚙️ Giao dịch hoàn toàn bằng thuật toán (Không có cảm xúc của con người)
🛡 Mức nạp tiền tối đa: Chỉ 0,4%
🔄 Hoạt động giao dịch: 100%
Đây là giao dịch nhằm bảo toàn vốn, không phải đánh bạc.
🤖 CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BOT GOLD WIN WIN
Giao dịch VÀNG (XAUUSD) – một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất.
Thuật toán nâng cao với các mục nhập được kiểm soát rủi ro
Không có kiểu martingale hung hăng.
Không giao dịch quá mức
Được thiết kế để bảo vệ vốn trước tiên, sau đó mới đến tăng lợi nhuận.
Mỗi giao dịch đều tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt — bot không bao giờ vi phạm kỷ luật.
🎯 TÍN HIỆU NÀY DÀNH CHO AI?
✔ Các nhà giao dịch muốn có sự tăng trưởng ổn định
✔ Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động
✔ Những người bận rộn không có thời gian xem biểu đồ
✔ Tài khoản với số dư từ nhỏ đến lớn
❌ Không phù hợp với những người mong muốn "có hai tài khoản trong một tuần"
🧠 TẠI SAO NÊN DÙNG BOT SAO CHÉP VÀNG? ĐỒNG THỜI CÙNG CÓ LỢI?
Số liệu thống kê minh bạch về MQL5
Hoàn toàn tự động – không cảm xúc, không giao dịch trả thù
Quản lý rủi ro chuyên nghiệp
Được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán lâu dài.
“Thành công trong giao dịch không nằm ở tốc độ mà là ở việc trụ vững trong cuộc chơi.”
⚠️ PHƯƠNG PHÁP TRUNG THỰC & MINH BẠCH
Chúng tôi KHÔNG hứa hẹn:
Lợi nhuận cố định hàng tháng
Lợi nhuận không thực tế
Mức giảm giá trị bằng không
Chúng tôi cung cấp: ✔ Một hệ thống đã được chứng minh
✔ Hiệu năng thực tế
✔ Kỷ luật giao dịch có trách nhiệm
🚀 BẮT ĐẦU SAO CHÉP NGAY HÔM NAY
👉 Nhấp vào Sao chép tín hiệu
👉 Thiết lập mức độ rủi ro của bạn
👉 Hãy để hệ thống giao dịch thay bạn
BOT GOLD WIN WIN – Giao dịch thông minh. Giao dịch có kỷ luật. Giao dịch vàng đúng cách.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
1 023
93%
91%
1.29
6.10
USD
USD
38%
1:100