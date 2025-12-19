- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
237 (93.67%)
Loss Trade:
16 (6.32%)
Best Trade:
487.90 USD
Worst Trade:
-4 911.30 USD
Profitto lordo:
12 793.63 USD (50 765 pips)
Perdita lorda:
-6 876.65 USD (27 039 pips)
Vincite massime consecutive:
226 (12 617.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 617.96 USD (226)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
256
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
157 (62.06%)
Short Trade:
96 (37.94%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
23.39 USD
Profitto medio:
53.98 USD
Perdita media:
-429.79 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-6 876.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 876.65 USD (16)
Crescita mensile:
29.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 876.65 USD (21.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.08% (6 876.65 USD)
Per equità:
0.71% (184.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +487.90 USD
Worst Trade: -4 911 USD
Vincite massime consecutive: 226
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +12 617.96 USD
Massima perdita consecutiva: -6 876.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|5.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
1
100%
253
93%
100%
1.86
23.39
USD
USD
21%
1:100