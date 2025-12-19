信号部分
Muhamad Adi Sujai

Sau Yuesdi Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
170
盈利交易:
78 (45.88%)
亏损交易:
92 (54.12%)
最好交易:
7.57 USD
最差交易:
-9.48 USD
毛利:
80.30 USD (108 644 pips)
毛利亏损:
-85.33 USD (85 241 pips)
最大连续赢利:
6 (7.07 USD)
最大连续盈利:
11.93 USD (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
1.27%
最大入金加载:
26.75%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.26
长期交易:
127 (74.71%)
短期交易:
43 (25.29%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-0.93 USD
最大连续失误:
10 (-10.98 USD)
最大连续亏损:
-10.98 USD (10)
每月增长:
-5.03%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
10.63 USD
最大值:
19.70 USD (18.06%)
相对跌幅:
结余:
18.06% (19.70 USD)
净值:
9.41% (8.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 169
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -8
BTCUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -8.1K
BTCUSDm 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.57 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +7.07 USD
最大连续亏损: -10.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
没有评论
2025.12.31 18:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
