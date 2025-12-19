- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
78 (45.88%)
亏损交易:
92 (54.12%)
最好交易:
7.57 USD
最差交易:
-9.48 USD
毛利:
80.30 USD (108 644 pips)
毛利亏损:
-85.33 USD (85 241 pips)
最大连续赢利:
6 (7.07 USD)
最大连续盈利:
11.93 USD (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
1.27%
最大入金加载:
26.75%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
79
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.26
长期交易:
127 (74.71%)
短期交易:
43 (25.29%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-0.93 USD
最大连续失误:
10 (-10.98 USD)
最大连续亏损:
-10.98 USD (10)
每月增长:
-5.03%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
10.63 USD
最大值:
19.70 USD (18.06%)
相对跌幅:
结余:
18.06% (19.70 USD)
净值:
9.41% (8.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|169
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-8
|BTCUSDm
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|BTCUSDm
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.57 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +7.07 USD
最大连续亏损: -10.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
2
96%
170
45%
1%
0.94
-0.03
USD
USD
18%
1:200