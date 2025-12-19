- Incremento
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
78 (45.88%)
Transacciones Irrentables:
92 (54.12%)
Mejor transacción:
7.57 USD
Peor transacción:
-9.48 USD
Beneficio Bruto:
80.30 USD (108 644 pips)
Pérdidas Brutas:
-85.33 USD (85 241 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (7.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
1.27%
Carga máxima del depósito:
26.75%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
79
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
127 (74.71%)
Transacciones Cortas:
43 (25.29%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
1.03 USD
Pérdidas medias:
-0.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-10.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.98 USD (10)
Crecimiento al mes:
-5.03%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.63 USD
Máxima:
19.70 USD (18.06%)
Reducción relativa:
De balance:
18.06% (19.70 USD)
De fondos:
9.41% (8.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|169
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-8
|BTCUSDm
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|BTCUSDm
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.57 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +7.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
No hay comentarios
