Muhamad Adi Sujai

Sau Yuesdi Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
44 (48.35%)
Убыточных трейдов:
47 (51.65%)
Лучший трейд:
3.40 USD
Худший трейд:
-6.17 USD
Общая прибыль:
35.90 USD (35 886 pips)
Общий убыток:
-37.21 USD (37 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
1.27%
Макс. загрузка депозита:
24.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
68 (74.73%)
Коротких трейдов:
23 (25.27%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-0.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-7.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.59 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.08 USD
Максимальная:
18.15 USD (16.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.64% (18.15 USD)
По эквити:
3.85% (3.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 91
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -1.3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.40 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +7.07 USD
Макс. убыток в серии: -7.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.