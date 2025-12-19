- Прирост
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
44 (48.35%)
Убыточных трейдов:
47 (51.65%)
Лучший трейд:
3.40 USD
Худший трейд:
-6.17 USD
Общая прибыль:
35.90 USD (35 886 pips)
Общий убыток:
-37.21 USD (37 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
1.27%
Макс. загрузка депозита:
24.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
68 (74.73%)
Коротких трейдов:
23 (25.27%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-0.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-7.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.59 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.08 USD
Максимальная:
18.15 USD (16.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.64% (18.15 USD)
По эквити:
3.85% (3.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +3.40 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +7.07 USD
Макс. убыток в серии: -7.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
Нет отзывов
