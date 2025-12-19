SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sau Yuesdi Exness Copy Trading
Muhamad Adi Sujai

Sau Yuesdi Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
78 (45.88%)
Negociações com perda:
92 (54.12%)
Melhor negociação:
7.57 USD
Pior negociação:
-9.48 USD
Lucro bruto:
80.30 USD (108 644 pips)
Perda bruta:
-85.33 USD (85 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (7.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
1.27%
Depósito máximo carregado:
26.75%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
127 (74.71%)
Negociações curtas:
43 (25.29%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-0.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-10.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.98 USD (10)
Crescimento mensal:
-5.03%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.63 USD
Máximo:
19.70 USD (18.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.06% (19.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.41% (8.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 169
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -8
BTCUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -8.1K
BTCUSDm 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.57 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +7.07 USD
Máxima perda consecutiva: -10.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
2025.12.31 18:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
