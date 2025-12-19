- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
78 (45.88%)
Negociações com perda:
92 (54.12%)
Melhor negociação:
7.57 USD
Pior negociação:
-9.48 USD
Lucro bruto:
80.30 USD (108 644 pips)
Perda bruta:
-85.33 USD (85 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (7.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
1.27%
Depósito máximo carregado:
26.75%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
127 (74.71%)
Negociações curtas:
43 (25.29%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-0.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-10.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.98 USD (10)
Crescimento mensal:
-5.03%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.63 USD
Máximo:
19.70 USD (18.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.06% (19.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.41% (8.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|169
|BTCUSDm
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-8
|BTCUSDm
|3
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|BTCUSDm
|32K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.57 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +7.07 USD
Máxima perda consecutiva: -10.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
Sem comentários
