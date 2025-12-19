- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
78 (45.88%)
損失トレード:
92 (54.12%)
ベストトレード:
7.57 USD
最悪のトレード:
-9.48 USD
総利益:
80.30 USD (108 644 pips)
総損失:
-85.33 USD (85 241 pips)
最大連続の勝ち:
6 (7.07 USD)
最大連続利益:
11.93 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.27%
最大入金額:
26.75%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
127 (74.71%)
短いトレード:
43 (25.29%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
1.03 USD
平均損失:
-0.93 USD
最大連続の負け:
10 (-10.98 USD)
最大連続損失:
-10.98 USD (10)
月間成長:
-5.03%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.63 USD
最大の:
19.70 USD (18.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.06% (19.70 USD)
エクイティによる:
9.41% (8.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|169
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-8
|BTCUSDm
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|BTCUSDm
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.57 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +7.07 USD
最大連続損失: -10.98 USD
Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
