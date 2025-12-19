シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sau Yuesdi Exness Copy Trading
Muhamad Adi Sujai

Sau Yuesdi Exness Copy Trading

Muhamad Adi Sujai
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
78 (45.88%)
損失トレード:
92 (54.12%)
ベストトレード:
7.57 USD
最悪のトレード:
-9.48 USD
総利益:
80.30 USD (108 644 pips)
総損失:
-85.33 USD (85 241 pips)
最大連続の勝ち:
6 (7.07 USD)
最大連続利益:
11.93 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.27%
最大入金額:
26.75%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
79
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
127 (74.71%)
短いトレード:
43 (25.29%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
1.03 USD
平均損失:
-0.93 USD
最大連続の負け:
10 (-10.98 USD)
最大連続損失:
-10.98 USD (10)
月間成長:
-5.03%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.63 USD
最大の:
19.70 USD (18.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.06% (19.70 USD)
エクイティによる:
9.41% (8.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 169
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -8
BTCUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -8.1K
BTCUSDm 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.57 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +7.07 USD
最大連続損失: -10.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Scalping on XAUUSD only. Balance minimum $100 leverage 1:200
レビューなし
2025.12.31 18:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 12:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 04:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください