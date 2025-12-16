- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
493
盈利交易:
409 (82.96%)
亏损交易:
84 (17.04%)
最好交易:
34.32 USD
最差交易:
-91.83 USD
毛利:
1 846.94 USD (777 025 pips)
毛利亏损:
-1 889.67 USD (781 876 pips)
最大连续赢利:
27 (85.74 USD)
最大连续盈利:
113.49 USD (11)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
50.36%
最大入金加载:
10.99%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
324
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.06
长期交易:
186 (37.73%)
短期交易:
307 (62.27%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-22.50 USD
最大连续失误:
5 (-303.62 USD)
最大连续亏损:
-303.62 USD (5)
每月增长:
-1.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
307.70 USD
最大值:
750.88 USD (22.35%)
相对跌幅:
结余:
22.35% (750.88 USD)
净值:
6.58% (199.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|493
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.32 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +85.74 USD
最大连续亏损: -303.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
