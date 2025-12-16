- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
483
Прибыльных трейдов:
402 (83.22%)
Убыточных трейдов:
81 (16.77%)
Лучший трейд:
34.32 USD
Худший трейд:
-91.83 USD
Общая прибыль:
1 821.38 USD (761 851 pips)
Общий убыток:
-1 879.88 USD (774 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (85.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.49 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
40.72%
Макс. загрузка депозита:
10.99%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
393
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
184 (38.10%)
Коротких трейдов:
299 (61.90%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-23.21 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-303.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-303.62 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
307.70 USD
Максимальная:
750.88 USD (22.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.35% (750.88 USD)
По эквити:
6.58% (199.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-59
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.32 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +85.74 USD
Макс. убыток в серии: -303.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
2
0%
483
83%
41%
0.96
-0.12
USD
USD
22%
1:500