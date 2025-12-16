- Crescimento
Negociações:
535
Negociações com lucro:
447 (83.55%)
Negociações com perda:
88 (16.45%)
Melhor negociação:
34.32 USD
Pior negociação:
-91.83 USD
Lucro bruto:
1 965.83 USD (841 294 pips)
Perda bruta:
-1 922.12 USD (813 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (85.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.49 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
46.43%
Depósito máximo carregado:
10.99%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
333
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
203 (37.94%)
Negociações curtas:
332 (62.06%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
-21.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-303.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-303.62 USD (5)
Crescimento mensal:
1.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
307.70 USD
Máximo:
750.88 USD (22.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.35% (750.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (199.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|535
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|44
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.32 USD
Pior negociação: -92 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +85.74 USD
Máxima perda consecutiva: -303.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...
Sem comentários
