- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
535
利益トレード:
447 (83.55%)
損失トレード:
88 (16.45%)
ベストトレード:
34.32 USD
最悪のトレード:
-91.83 USD
総利益:
1 965.83 USD (841 294 pips)
総損失:
-1 922.12 USD (813 562 pips)
最大連続の勝ち:
27 (85.74 USD)
最大連続利益:
113.49 USD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
46.43%
最大入金額:
10.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
333
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
203 (37.94%)
短いトレード:
332 (62.06%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
-21.84 USD
最大連続の負け:
5 (-303.62 USD)
最大連続損失:
-303.62 USD (5)
月間成長:
1.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
307.70 USD
最大の:
750.88 USD (22.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.35% (750.88 USD)
エクイティによる:
6.58% (199.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|535
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|44
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.32 USD
最悪のトレード: -92 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +85.74 USD
最大連続損失: -303.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
