- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
535
Transacciones Rentables:
447 (83.55%)
Transacciones Irrentables:
88 (16.45%)
Mejor transacción:
34.32 USD
Peor transacción:
-91.83 USD
Beneficio Bruto:
1 965.83 USD (841 294 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 922.12 USD (813 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (85.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.49 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
46.43%
Carga máxima del depósito:
10.99%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
333
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
203 (37.94%)
Transacciones Cortas:
332 (62.06%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
4.40 USD
Pérdidas medias:
-21.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-303.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-303.62 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
307.70 USD
Máxima:
750.88 USD (22.35%)
Reducción relativa:
De balance:
22.35% (750.88 USD)
De fondos:
6.58% (199.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|535
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|44
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.32 USD
Peor transacción: -92 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +85.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -303.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
otros 374...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
55 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
2
0%
535
83%
46%
1.02
0.08
USD
USD
22%
1:500