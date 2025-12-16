- 成长
交易:
37
盈利交易:
22 (59.45%)
亏损交易:
15 (40.54%)
最好交易:
15.22 USD
最差交易:
-5.22 USD
毛利:
57.22 USD (3 989 pips)
毛利亏损:
-17.10 USD (912 pips)
最大连续赢利:
5 (18.16 USD)
最大连续盈利:
18.16 USD (5)
夏普比率:
0.32
交易活动:
0.10%
最大入金加载:
17.36%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
11 秒
采收率:
7.69
长期交易:
22 (59.46%)
短期交易:
15 (40.54%)
利润因子:
3.35
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-1.14 USD
最大连续失误:
2 (-3.28 USD)
最大连续亏损:
-5.22 USD (1)
每月增长:
40.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.41 USD
最大值:
5.22 USD (3.90%)
相对跌幅:
结余:
4.29% (5.05 USD)
净值:
0.46% (0.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.22 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.16 USD
最大连续亏损: -3.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
2
100%
37
59%
0%
3.34
1.08
USD
USD
4%
1:500