- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
22 (57.89%)
損失トレード:
16 (42.11%)
ベストトレード:
15.22 USD
最悪のトレード:
-5.22 USD
総利益:
57.22 USD (3 989 pips)
総損失:
-18.56 USD (979 pips)
最大連続の勝ち:
5 (18.16 USD)
最大連続利益:
18.16 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
17.36%
最近のトレード:
58 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
11 秒
リカバリーファクター:
7.41
長いトレード:
23 (60.53%)
短いトレード:
15 (39.47%)
プロフィットファクター:
3.08
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
2.60 USD
平均損失:
-1.16 USD
最大連続の負け:
2 (-3.28 USD)
最大連続損失:
-5.22 USD (1)
月間成長:
38.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.41 USD
最大の:
5.22 USD (3.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.29% (5.05 USD)
エクイティによる:
0.46% (0.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.22 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.16 USD
最大連続損失: -3.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
レビューなし
