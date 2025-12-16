- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
22 (59.45%)
Убыточных трейдов:
15 (40.54%)
Лучший трейд:
15.22 USD
Худший трейд:
-5.22 USD
Общая прибыль:
57.22 USD (3 989 pips)
Общий убыток:
-17.10 USD (912 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
17.36%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
11 секунд
Фактор восстановления:
7.69
Длинных трейдов:
22 (59.46%)
Коротких трейдов:
15 (40.54%)
Профит фактор:
3.35
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-1.14 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.22 USD (1)
Прирост в месяц:
40.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.41 USD
Максимальная:
5.22 USD (3.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.29% (5.05 USD)
По эквити:
0.46% (0.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.22 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.16 USD
Макс. убыток в серии: -3.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
еще 19...
