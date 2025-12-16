- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
48 (56.47%)
손실 거래:
37 (43.53%)
최고의 거래:
15.98 USD
최악의 거래:
-6.87 USD
총 수익:
110.73 USD (6 982 pips)
총 손실:
-60.02 USD (3 087 pips)
연속 최대 이익:
5 (18.16 USD)
연속 최대 이익:
21.67 USD (4)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
0.10%
최대 입금량:
17.46%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
9 초
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
46 (54.12%)
숏(주식차입매도):
39 (45.88%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-1.62 USD
연속 최대 손실:
5 (-2.68 USD)
연속 최대 손실:
-12.57 USD (3)
월별 성장률:
50.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.41 USD
최대한의:
18.12 USD (11.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.08% (18.12 USD)
자본금별:
0.46% (0.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.98 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18.16 USD
연속 최대 손실: -2.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
51%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
4
100%
85
56%
0%
1.84
0.60
USD
USD
12%
1:500