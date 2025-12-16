- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
22 (59.45%)
Negociações com perda:
15 (40.54%)
Melhor negociação:
15.22 USD
Pior negociação:
-5.22 USD
Lucro bruto:
57.22 USD (3 989 pips)
Perda bruta:
-17.10 USD (912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.16 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
0.10%
Depósito máximo carregado:
17.36%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
11 segundos
Fator de recuperação:
7.69
Negociações longas:
22 (59.46%)
Negociações curtas:
15 (40.54%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
2.60 USD
Perda média:
-1.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.22 USD (1)
Crescimento mensal:
40.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.41 USD
Máximo:
5.22 USD (3.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.29% (5.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.46% (0.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
19 mais ...
