- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
37 (88.09%)
亏损交易:
5 (11.90%)
最好交易:
1 159.52 USD
最差交易:
-836.17 USD
毛利:
5 736.47 USD (1 225 pips)
毛利亏损:
-2 013.62 USD (317 pips)
最大连续赢利:
15 (1 235.53 USD)
最大连续盈利:
2 745.34 USD (11)
夏普比率:
0.29
交易活动:
20.21%
最大入金加载:
47.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.45
长期交易:
34 (80.95%)
短期交易:
8 (19.05%)
利润因子:
2.85
预期回报:
88.64 USD
平均利润:
155.04 USD
平均损失:
-402.72 USD
最大连续失误:
1 (-836.17 USD)
最大连续亏损:
-836.17 USD (1)
每月增长:
3.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
59.60 USD
最大值:
836.17 USD (0.82%)
相对跌幅:
结余:
0.78% (787.30 USD)
净值:
6.29% (6 400.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|366
|USDJPY
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 159.52 USD
最差交易: -836 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 235.53 USD
最大连续亏损: -836.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
