- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
37 (88.09%)
損失トレード:
5 (11.90%)
ベストトレード:
1 159.52 USD
最悪のトレード:
-836.17 USD
総利益:
5 736.47 USD (1 225 pips)
総損失:
-2 013.62 USD (317 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 235.53 USD)
最大連続利益:
2 745.34 USD (11)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
20.21%
最大入金額:
47.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.45
長いトレード:
34 (80.95%)
短いトレード:
8 (19.05%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
88.64 USD
平均利益:
155.04 USD
平均損失:
-402.72 USD
最大連続の負け:
1 (-836.17 USD)
最大連続損失:
-836.17 USD (1)
月間成長:
3.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.60 USD
最大の:
836.17 USD (0.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.78% (787.30 USD)
エクイティによる:
6.29% (6 400.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|366
|USDJPY
|37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 159.52 USD
最悪のトレード: -836 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 235.53 USD
最大連続損失: -836.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
