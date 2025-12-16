- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
37 (88.09%)
손실 거래:
5 (11.90%)
최고의 거래:
1 159.52 USD
최악의 거래:
-836.17 USD
총 수익:
5 736.47 USD (1 225 pips)
총 손실:
-2 013.62 USD (317 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 235.53 USD)
연속 최대 이익:
2 745.34 USD (11)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
7.67%
최대 입금량:
47.39%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.45
롱(주식매수):
34 (80.95%)
숏(주식차입매도):
8 (19.05%)
수익 요인:
2.85
기대수익:
88.64 USD
평균 이익:
155.04 USD
평균 손실:
-402.72 USD
연속 최대 손실:
1 (-836.17 USD)
연속 최대 손실:
-836.17 USD (1)
월별 성장률:
3.72%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.60 USD
최대한의:
836.17 USD (0.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.78% (787.30 USD)
자본금별:
6.29% (6 400.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|366
|USDJPY
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 159.52 USD
최악의 거래: -836 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 235.53 USD
연속 최대 손실: -836.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
100%
42
88%
8%
2.84
88.64
USD
USD
6%
1:200