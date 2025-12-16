- Crescimento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
37 (88.09%)
Negociações com perda:
5 (11.90%)
Melhor negociação:
1 159.52 USD
Pior negociação:
-836.17 USD
Lucro bruto:
5 736.47 USD (1 225 pips)
Perda bruta:
-2 013.62 USD (317 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 235.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 745.34 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
20.21%
Depósito máximo carregado:
47.39%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.45
Negociações longas:
34 (80.95%)
Negociações curtas:
8 (19.05%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
88.64 USD
Lucro médio:
155.04 USD
Perda média:
-402.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-836.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-836.17 USD (1)
Crescimento mensal:
3.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.60 USD
Máximo:
836.17 USD (0.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.78% (787.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (6 400.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|366
|USDJPY
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 159.52 USD
Pior negociação: -836 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 235.53 USD
Máxima perda consecutiva: -836.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
100%
42
88%
20%
2.84
88.64
USD
USD
6%
1:200