Chun Kit Lok

Darwinex 100K

Chun Kit Lok
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
1 159.52 USD
Худший трейд:
-836.17 USD
Общая прибыль:
5 736.47 USD (1 225 pips)
Общий убыток:
-2 013.62 USD (317 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 235.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 745.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
20.21%
Макс. загрузка депозита:
47.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
34 (80.95%)
Коротких трейдов:
8 (19.05%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
88.64 USD
Средняя прибыль:
155.04 USD
Средний убыток:
-402.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-836.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-836.17 USD (1)
Прирост в месяц:
3.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.60 USD
Максимальная:
836.17 USD (0.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (787.30 USD)
По эквити:
6.29% (6 400.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 20
GBPUSD 19
USDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.4K
GBPUSD 1.3K
USDJPY 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 513
GBPUSD 366
USDJPY 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 159.52 USD
Худший трейд: -836 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 235.53 USD
Макс. убыток в серии: -836.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

