- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
1 159.52 USD
Худший трейд:
-836.17 USD
Общая прибыль:
5 736.47 USD (1 225 pips)
Общий убыток:
-2 013.62 USD (317 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 235.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 745.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
20.21%
Макс. загрузка депозита:
47.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
34 (80.95%)
Коротких трейдов:
8 (19.05%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
88.64 USD
Средняя прибыль:
155.04 USD
Средний убыток:
-402.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-836.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-836.17 USD (1)
Прирост в месяц:
3.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.60 USD
Максимальная:
836.17 USD (0.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.78% (787.30 USD)
По эквити:
6.29% (6 400.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|366
|USDJPY
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 159.52 USD
Худший трейд: -836 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 235.53 USD
Макс. убыток в серии: -836.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
100%
42
88%
20%
2.84
88.64
USD
USD
6%
1:200