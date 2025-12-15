信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Digger MT5
Maksim Bezriadin

Gold Digger MT5

Maksim Bezriadin
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 18%
AMarkets-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
25
盈利交易:
24 (96.00%)
亏损交易:
1 (4.00%)
最好交易:
30.33 USD
最差交易:
-28.64 USD
毛利:
46.92 USD (2 657 pips)
毛利亏损:
-28.64 USD (2 864 pips)
最大连续赢利:
20 (44.89 USD)
最大连续盈利:
44.89 USD (20)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.95%
最大入金加载:
41.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
0.64
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
1.96 USD
平均损失:
-28.64 USD
最大连续失误:
1 (-28.64 USD)
最大连续亏损:
-28.64 USD (1)
每月增长:
18.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.64 USD (19.77%)
相对跌幅:
结余:
19.77% (28.64 USD)
净值:
43.76% (50.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -207
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.33 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.89 USD
最大连续亏损: -28.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
3.79 × 4726
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
没有评论
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 05:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 03:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 20:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 20:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 20:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
