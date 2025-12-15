- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
24 (96.00%)
亏损交易:
1 (4.00%)
最好交易:
30.33 USD
最差交易:
-28.64 USD
毛利:
46.92 USD (2 657 pips)
毛利亏损:
-28.64 USD (2 864 pips)
最大连续赢利:
20 (44.89 USD)
最大连续盈利:
44.89 USD (20)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.95%
最大入金加载:
41.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
0.64
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
1.96 USD
平均损失:
-28.64 USD
最大连续失误:
1 (-28.64 USD)
最大连续亏损:
-28.64 USD (1)
每月增长:
18.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.64 USD (19.77%)
相对跌幅:
结余:
19.77% (28.64 USD)
净值:
43.76% (50.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-207
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.33 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.89 USD
最大连续亏损: -28.64 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
118
USD
USD
2
100%
25
96%
7%
1.63
0.73
USD
USD
44%
1:500