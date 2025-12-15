- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
25 (96.15%)
Negociações com perda:
1 (3.85%)
Melhor negociação:
30.33 USD
Pior negociação:
-28.64 USD
Lucro bruto:
47.47 USD (2 712 pips)
Perda bruta:
-28.64 USD (2 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (44.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.89 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
6.95%
Depósito máximo carregado:
41.77%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
11 (42.31%)
Negociações curtas:
15 (57.69%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
1.90 USD
Perda média:
-28.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-28.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.64 USD (1)
Crescimento mensal:
18.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.64 USD (19.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.77% (28.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.76% (50.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-152
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.33 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +44.89 USD
Máxima perda consecutiva: -28.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|3.79 × 4726
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
2
100%
26
96%
7%
1.65
0.72
USD
USD
44%
1:500