Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
25 (96.15%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.85%)
Mejor transacción:
30.33 USD
Peor transacción:
-28.64 USD
Beneficio Bruto:
47.47 USD (2 712 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.64 USD (2 864 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (44.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.89 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
6.95%
Carga máxima del depósito:
41.77%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
11 (42.31%)
Transacciones Cortas:
15 (57.69%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.72 USD
Beneficio medio:
1.90 USD
Pérdidas medias:
-28.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-28.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.64 USD (1)
Crecimiento al mes:
18.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.64 USD (19.77%)
Reducción relativa:
De balance:
19.77% (28.64 USD)
De fondos:
43.76% (50.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-152
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.33 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +44.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|3.79 × 4726
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
2
100%
26
96%
7%
1.65
0.72
USD
USD
44%
1:500