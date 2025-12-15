- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
20 (95.23%)
Убыточных трейдов:
1 (4.76%)
Лучший трейд:
30.33 USD
Худший трейд:
-28.64 USD
Общая прибыль:
44.89 USD (2 457 pips)
Общий убыток:
-28.64 USD (2 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (44.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.89 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
6.95%
Макс. загрузка депозита:
41.77%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-28.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-28.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.64 USD (1)
Прирост в месяц:
16.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.64 USD (19.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.77% (28.64 USD)
По эквити:
43.76% (50.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-407
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|3.79 × 4726
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
2
100%
21
95%
7%
1.56
0.77
USD
USD
44%
1:500