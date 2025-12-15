- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
28 (96.55%)
Verlusttrades:
1 (3.45%)
Bester Trade:
30.33 USD
Schlechtester Trade:
-28.64 USD
Bruttoprofit:
49.01 USD (2 863 pips)
Bruttoverlust:
-28.64 USD (2 864 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (44.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.89 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
5.77%
Max deposit load:
41.77%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
13 (44.83%)
Short-Positionen:
16 (55.17%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-28.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.64 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
28.64 USD (19.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.77% (28.64 USD)
Kapital:
43.76% (50.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.33 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|3.79 × 4726
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
2
100%
29
96%
6%
1.71
0.70
USD
USD
44%
1:500