シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Digger MT5
Maksim Bezriadin

Gold Digger MT5

Maksim Bezriadin
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
AMarkets-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
25 (96.15%)
損失トレード:
1 (3.85%)
ベストトレード:
30.33 USD
最悪のトレード:
-28.64 USD
総利益:
47.47 USD (2 712 pips)
総損失:
-28.64 USD (2 864 pips)
最大連続の勝ち:
20 (44.89 USD)
最大連続利益:
44.89 USD (20)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
6.95%
最大入金額:
41.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
11 (42.31%)
短いトレード:
15 (57.69%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
1.90 USD
平均損失:
-28.64 USD
最大連続の負け:
1 (-28.64 USD)
最大連続損失:
-28.64 USD (1)
月間成長:
18.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.64 USD (19.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.77% (28.64 USD)
エクイティによる:
43.76% (50.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -152
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.33 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +44.89 USD
最大連続損失: -28.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
3.79 × 4726
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 10:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 05:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 03:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 20:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 20:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 20:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 20:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Digger MT5
30 USD/月
19%
0
0
USD
119
USD
2
100%
26
96%
7%
1.65
0.72
USD
44%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください