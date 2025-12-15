- 成長
トレード:
26
利益トレード:
25 (96.15%)
損失トレード:
1 (3.85%)
ベストトレード:
30.33 USD
最悪のトレード:
-28.64 USD
総利益:
47.47 USD (2 712 pips)
総損失:
-28.64 USD (2 864 pips)
最大連続の勝ち:
20 (44.89 USD)
最大連続利益:
44.89 USD (20)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
6.95%
最大入金額:
41.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
11 (42.31%)
短いトレード:
15 (57.69%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
1.90 USD
平均損失:
-28.64 USD
最大連続の負け:
1 (-28.64 USD)
最大連続損失:
-28.64 USD (1)
月間成長:
18.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.64 USD (19.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.77% (28.64 USD)
エクイティによる:
43.76% (50.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-152
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
ベストトレード: +30.33 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +44.89 USD
最大連続損失: -28.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|3.79 × 4726
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
レビューなし
