- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
2 (18.18%)
亏损交易:
9 (81.82%)
最好交易:
28.44 USD
最差交易:
-20.48 USD
毛利:
53.47 USD (4 211 pips)
毛利亏损:
-51.05 USD (25 733 pips)
最大连续赢利:
2 (53.47 USD)
最大连续盈利:
53.47 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
55.68%
最大入金加载:
44.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.05
长期交易:
10 (90.91%)
短期交易:
1 (9.09%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
26.74 USD
平均损失:
-5.67 USD
最大连续失误:
8 (-46.43 USD)
最大连续亏损:
-46.43 USD (8)
每月增长:
0.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
46.43 USD
最大值:
46.43 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.64% (46.43 USD)
净值:
1.86% (18.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|19
|USDJPY
|22
|XAUUSD
|-25
|GBPJPY
|-8
|GBPUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|2.2K
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|-25K
|GBPJPY
|-37
|GBPUSD
|-556
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.44 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +53.47 USD
最大连续亏损: -46.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
没有评论
