- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
4 (26.66%)
Transacciones Irrentables:
11 (73.33%)
Mejor transacción:
28.44 USD
Peor transacción:
-20.48 USD
Beneficio Bruto:
59.35 USD (9 821 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.22 USD (28 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (53.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
57.82%
Carga máxima del depósito:
44.27%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
13 (86.67%)
Transacciones Cortas:
2 (13.33%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.46 USD
Beneficio medio:
14.84 USD
Pérdidas medias:
-6.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-46.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.43 USD (8)
Crecimiento al mes:
-0.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.43 USD
Máxima:
46.43 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.64% (46.43 USD)
De fondos:
2.59% (25.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|-22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-21K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|2.2K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|-556
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.44 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +53.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
