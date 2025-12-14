SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FX Steady Growth
Aurel Florent Mahougnon Dossa

FX Steady Growth

Aurel Florent Mahougnon Dossa
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
4 (26.66%)
Transacciones Irrentables:
11 (73.33%)
Mejor transacción:
28.44 USD
Peor transacción:
-20.48 USD
Beneficio Bruto:
59.35 USD (9 821 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.22 USD (28 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (53.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
57.82%
Carga máxima del depósito:
44.27%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
13 (86.67%)
Transacciones Cortas:
2 (13.33%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.46 USD
Beneficio medio:
14.84 USD
Pérdidas medias:
-6.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-46.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.43 USD (8)
Crecimiento al mes:
-0.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.43 USD
Máxima:
46.43 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.64% (46.43 USD)
De fondos:
2.59% (25.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4
GBPJPY 4
EURJPY 3
USDJPY 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -22
EURJPY 19
USDJPY 22
GBPUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -21K
GBPJPY -1.1K
EURJPY 2.2K
USDJPY 2K
GBPUSD -556
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.44 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +53.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 17
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
EarnBroker-Server
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 26
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 19
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
Exness-Real15
0.00 × 10
otros 339...
No hay comentarios
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
