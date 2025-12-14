- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
4 (26.66%)
損失トレード:
11 (73.33%)
ベストトレード:
28.44 USD
最悪のトレード:
-20.48 USD
総利益:
59.35 USD (9 821 pips)
総損失:
-66.22 USD (28 227 pips)
最大連続の勝ち:
2 (53.47 USD)
最大連続利益:
53.47 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
57.82%
最大入金額:
44.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
13 (86.67%)
短いトレード:
2 (13.33%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.46 USD
平均利益:
14.84 USD
平均損失:
-6.02 USD
最大連続の負け:
8 (-46.43 USD)
最大連続損失:
-46.43 USD (8)
月間成長:
-0.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.43 USD
最大の:
46.43 USD (4.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.64% (46.43 USD)
エクイティによる:
2.59% (25.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|-22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-21K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|2.2K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|-556
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.44 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +53.47 USD
最大連続損失: -46.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
レビューなし
