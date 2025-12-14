シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FX Steady Growth
Aurel Florent Mahougnon Dossa

FX Steady Growth

Aurel Florent Mahougnon Dossa
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
4 (26.66%)
損失トレード:
11 (73.33%)
ベストトレード:
28.44 USD
最悪のトレード:
-20.48 USD
総利益:
59.35 USD (9 821 pips)
総損失:
-66.22 USD (28 227 pips)
最大連続の勝ち:
2 (53.47 USD)
最大連続利益:
53.47 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
57.82%
最大入金額:
44.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
13 (86.67%)
短いトレード:
2 (13.33%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.46 USD
平均利益:
14.84 USD
平均損失:
-6.02 USD
最大連続の負け:
8 (-46.43 USD)
最大連続損失:
-46.43 USD (8)
月間成長:
-0.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.43 USD
最大の:
46.43 USD (4.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.64% (46.43 USD)
エクイティによる:
2.59% (25.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4
GBPJPY 4
EURJPY 3
USDJPY 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -22
EURJPY 19
USDJPY 22
GBPUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -21K
GBPJPY -1.1K
EURJPY 2.2K
USDJPY 2K
GBPUSD -556
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.44 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +53.47 USD
最大連続損失: -46.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 17
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
EarnBroker-Server
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 26
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 19
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
Exness-Real15
0.00 × 10
339 より多く...
レビューなし
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FX Steady Growth
30 USD/月
-1%
0
0
USD
993
USD
2
100%
15
26%
58%
0.89
-0.46
USD
5%
1:200
コピー

