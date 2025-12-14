Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-Classic Live 0.00 × 3 Exness-Real24 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 17 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 AAFX-Real 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 EarnBroker-Server 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 3 ICMarkets-Live05 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 26 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 19 ThreeTrader-Demo 0.00 × 10 Exness-Real15 0.00 × 10 еще 339...