- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
2 (18.18%)
Убыточных трейдов:
9 (81.82%)
Лучший трейд:
28.44 USD
Худший трейд:
-20.48 USD
Общая прибыль:
53.47 USD (4 211 pips)
Общий убыток:
-51.05 USD (25 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (53.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
48.06%
Макс. загрузка депозита:
44.27%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
10 (90.91%)
Коротких трейдов:
1 (9.09%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
26.74 USD
Средний убыток:
-5.67 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-46.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.43 USD (8)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.43 USD
Максимальная:
46.43 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.64% (46.43 USD)
По эквити:
1.86% (18.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|19
|USDJPY
|22
|XAUUSD
|-25
|GBPJPY
|-8
|GBPUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|2.2K
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|-25K
|GBPJPY
|-37
|GBPUSD
|-556
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.44 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +53.47 USD
Макс. убыток в серии: -46.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
еще 339...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
11
18%
48%
1.04
0.22
USD
USD
5%
1:200