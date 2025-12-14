- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
4 (26.66%)
Negociações com perda:
11 (73.33%)
Melhor negociação:
28.44 USD
Pior negociação:
-20.48 USD
Lucro bruto:
59.35 USD (9 821 pips)
Perda bruta:
-66.22 USD (28 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (53.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
57.82%
Depósito máximo carregado:
44.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.46 USD
Lucro médio:
14.84 USD
Perda média:
-6.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-46.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.43 USD (8)
Crescimento mensal:
-0.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.43 USD
Máximo:
46.43 USD (4.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.64% (46.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (25.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|-22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-21K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|2.2K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|-556
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.44 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +53.47 USD
Máxima perda consecutiva: -46.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 26
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
Sem comentários
