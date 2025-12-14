SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Steady Growth
Aurel Florent Mahougnon Dossa

FX Steady Growth

Aurel Florent Mahougnon Dossa
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
4 (26.66%)
Negociações com perda:
11 (73.33%)
Melhor negociação:
28.44 USD
Pior negociação:
-20.48 USD
Lucro bruto:
59.35 USD (9 821 pips)
Perda bruta:
-66.22 USD (28 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (53.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
57.82%
Depósito máximo carregado:
44.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.46 USD
Lucro médio:
14.84 USD
Perda média:
-6.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-46.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.43 USD (8)
Crescimento mensal:
-0.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.43 USD
Máximo:
46.43 USD (4.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.64% (46.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (25.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
GBPJPY 4
EURJPY 3
USDJPY 3
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -22
EURJPY 19
USDJPY 22
GBPUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -21K
GBPJPY -1.1K
EURJPY 2.2K
USDJPY 2K
GBPUSD -556
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.44 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +53.47 USD
Máxima perda consecutiva: -46.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-Classic Live
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 17
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
EarnBroker-Server
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 26
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 19
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
Exness-Real15
0.00 × 10
339 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Share of trading days is too low
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
