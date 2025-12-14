- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
22 (52.38%)
亏损交易:
20 (47.62%)
最好交易:
99.58 USD
最差交易:
-76.00 USD
毛利:
755.58 USD (61 264 pips)
毛利亏损:
-632.32 USD (47 777 pips)
最大连续赢利:
6 (260.09 USD)
最大连续盈利:
260.09 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
60.59%
最大入金加载:
5.64%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.61
长期交易:
32 (76.19%)
短期交易:
10 (23.81%)
利润因子:
1.19
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
34.34 USD
平均损失:
-31.62 USD
最大连续失误:
5 (-154.96 USD)
最大连续亏损:
-155.43 USD (3)
每月增长:
33.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.96 USD
最大值:
201.23 USD (29.67%)
相对跌幅:
结余:
32.04% (201.23 USD)
净值:
17.40% (74.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.58 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +260.09 USD
最大连续亏损: -154.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
434
USD
USD
4
0%
42
52%
61%
1.19
2.93
USD
USD
32%
1:200