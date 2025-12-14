- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
12 (60.00%)
Убыточных трейдов:
8 (40.00%)
Лучший трейд:
60.82 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
437.43 USD (40 975 pips)
Общий убыток:
-215.65 USD (18 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (260.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
260.09 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
37.29%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
18 (90.00%)
Коротких трейдов:
2 (10.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
11.09 USD
Средняя прибыль:
36.45 USD
Средний убыток:
-26.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-83.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.48 USD (3)
Прирост в месяц:
63.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.96 USD
Максимальная:
83.48 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (83.48 USD)
По эквити:
8.64% (45.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|222
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.82 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +260.09 USD
Макс. убыток в серии: -83.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
