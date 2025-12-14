СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Arif Manurung
Raza Hamid Manurung

Arif Manurung

Raza Hamid Manurung
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
12 (60.00%)
Убыточных трейдов:
8 (40.00%)
Лучший трейд:
60.82 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
437.43 USD (40 975 pips)
Общий убыток:
-215.65 USD (18 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (260.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
260.09 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
37.29%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
18 (90.00%)
Коротких трейдов:
2 (10.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
11.09 USD
Средняя прибыль:
36.45 USD
Средний убыток:
-26.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-83.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.48 USD (3)
Прирост в месяц:
63.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.96 USD
Максимальная:
83.48 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (83.48 USD)
По эквити:
8.64% (45.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.82 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +260.09 USD
Макс. убыток в серии: -83.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 01:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 01:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Arif Manurung
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
532
USD
3
0%
20
60%
37%
2.02
11.09
USD
15%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.