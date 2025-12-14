- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
27 (55.10%)
손실 거래:
22 (44.90%)
최고의 거래:
100.04 USD
최악의 거래:
-76.00 USD
총 수익:
1 093.46 USD (79 749 pips)
총 손실:
-683.06 USD (50 297 pips)
연속 최대 이익:
6 (260.09 USD)
연속 최대 이익:
307.98 USD (4)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
53.22%
최대 입금량:
5.64%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.91
롱(주식매수):
38 (77.55%)
숏(주식차입매도):
11 (22.45%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
8.38 USD
평균 이익:
40.50 USD
평균 손실:
-31.05 USD
연속 최대 손실:
5 (-154.96 USD)
연속 최대 손실:
-155.43 USD (3)
월별 성장률:
124.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.96 USD
최대한의:
215.01 USD (31.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.23% (215.01 USD)
자본금별:
17.40% (74.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|410
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.04 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +260.09 USD
연속 최대 손실: -154.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
124%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
0%
49
55%
53%
1.60
8.38
USD
USD
34%
1:200