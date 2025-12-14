- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
22 (52.38%)
Negociações com perda:
20 (47.62%)
Melhor negociação:
99.58 USD
Pior negociação:
-76.00 USD
Lucro bruto:
755.58 USD (61 264 pips)
Perda bruta:
-632.32 USD (47 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (260.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
260.09 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
60.59%
Depósito máximo carregado:
5.64%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
32 (76.19%)
Negociações curtas:
10 (23.81%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
2.93 USD
Lucro médio:
34.34 USD
Perda média:
-31.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-154.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.43 USD (3)
Crescimento mensal:
33.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.96 USD
Máximo:
201.23 USD (29.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.04% (201.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.40% (74.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.58 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +260.09 USD
Máxima perda consecutiva: -154.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sem comentários
