- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
22 (52.38%)
損失トレード:
20 (47.62%)
ベストトレード:
99.58 USD
最悪のトレード:
-76.00 USD
総利益:
755.58 USD (61 264 pips)
総損失:
-632.32 USD (47 777 pips)
最大連続の勝ち:
6 (260.09 USD)
最大連続利益:
260.09 USD (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
60.59%
最大入金額:
5.64%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
32 (76.19%)
短いトレード:
10 (23.81%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
2.93 USD
平均利益:
34.34 USD
平均損失:
-31.62 USD
最大連続の負け:
5 (-154.96 USD)
最大連続損失:
-155.43 USD (3)
月間成長:
33.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.96 USD
最大の:
201.23 USD (29.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.04% (201.23 USD)
エクイティによる:
17.40% (74.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.58 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +260.09 USD
最大連続損失: -154.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
