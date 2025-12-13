- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
33 (80.48%)
亏损交易:
8 (19.51%)
最好交易:
1.76 USD
最差交易:
-6.65 USD
毛利:
18.39 USD (1 990 pips)
毛利亏损:
-11.53 USD (1 106 pips)
最大连续赢利:
9 (3.79 USD)
最大连续盈利:
3.86 USD (7)
夏普比率:
0.20
交易活动:
76.28%
最大入金加载:
19.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.03
长期交易:
26 (63.41%)
短期交易:
15 (36.59%)
利润因子:
1.59
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-1.44 USD
最大连续失误:
1 (-6.65 USD)
最大连续亏损:
-6.65 USD (1)
每月增长:
30.33%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.65 USD (30.73%)
相对跌幅:
结余:
12.19% (6.65 USD)
净值:
17.36% (6.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDp
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDp
|884
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.76 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.79 USD
最大连续亏损: -6.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
