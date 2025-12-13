- Прирост
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
33 (80.48%)
Убыточных трейдов:
8 (19.51%)
Лучший трейд:
1.76 USD
Худший трейд:
-6.65 USD
Общая прибыль:
18.39 USD (1 990 pips)
Общий убыток:
-11.53 USD (1 106 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.86 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
72.85%
Макс. загрузка депозита:
19.93%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
26 (63.41%)
Коротких трейдов:
15 (36.59%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-1.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.65 USD (1)
Прирост в месяц:
30.33%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.65 USD (30.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.19% (6.65 USD)
По эквити:
17.36% (6.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDp
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDp
|884
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
