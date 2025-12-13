- 자본
- 축소
트레이드:
107
이익 거래:
78 (72.89%)
손실 거래:
29 (27.10%)
최고의 거래:
1.98 USD
최악의 거래:
-6.65 USD
총 수익:
39.33 USD (4 118 pips)
총 손실:
-34.07 USD (2 791 pips)
연속 최대 이익:
9 (5.15 USD)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
69.48%
최대 입금량:
23.47%
최근 거래:
37 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
66 (61.68%)
숏(주식차입매도):
41 (38.32%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
0.50 USD
평균 손실:
-1.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.61 USD)
월별 성장률:
30.17%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.82 USD (37.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.32% (10.82 USD)
자본금별:
40.00% (32.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDp
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDp
|1.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
30%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
4
51%
107
72%
69%
1.15
0.05
USD
USD
40%
1:500